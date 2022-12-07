Путин заявил, что выступает против возвращения смертной казни в РФ

В ходе встречи с членами Совета по правам человека Владимир Путин высказался по поводу вопроса о возвращении смертной казни в РФ. Он заявил, что, как и ранее, выступает против этого.

"Что касается сметной казни, моя позиция не поменялась", - заявил он.

Президент также сообщил, что в отличие от Украины, Россия не расстреливает своих солдат за покидание боевых позиций. По его словам, такое поведение является нормальной реакцией на смену мирных условий жизни на военные.

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