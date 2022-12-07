На сайте госзакупок появился тендер, исполнитель которого получит 43 миллиона рублей на содержание общественных туалетов города.
Как пишет inkazan.ru, в обязанности подрядчика войдёт полное содержание уличных туалетов Казани: очистка кабинок, полов и оборудования, откачка нечистот, обеспечение сохранности этих объектов, поддержание порядка на прилегающей территории.
Отдельными пунктами идёт обеспечение исправной работы туалетов зимой, а также установка биотуалетов на время проведения праздников и культурно-массовых мероприятий вместе с их надлежащим содержанием.
На территории Казани имеется в общей сложности 47 общественных туалетов, многие из которых располагаются в парках и вблизи остановок.
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