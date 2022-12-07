Президент России Владимир Путин не стал оценивать поступок россиян, которые покинули страну после начала частичной мобилизации.

"Не буду сейчас давать оценок тем, кто, как вы сказали, покидал страну в ходе мобилизации. Это отдельная тема. Сейчас много можно говорить на эту тему; вы сказали, что это не их жизнь… Ну, не знаю… может быть, кто-то считает, что это даже не их страна", — сказал глава государства на встрече с членами Совета по правам человека.