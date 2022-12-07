В Ижевске возмутились состоянием школы и призвали отремонтировать её

Жительница Ижевска сообщила, что в школе №7 в актовом зале протекает крыша. Также россиянка попросила отремонтировать потолки в коридорах и стены в спортивном зале.

"Ремонт запланирован на 2025 год, но за детей страшно", — подчеркнула женщина, слова которой приводит udm-info.ru.

Возмущённая гражданка в соцсетях продемонстрировала фотографии, которые подтверждают необходимость ремонта в учебном заведении, отметили журналисты. В городской администрации отреагировали на призыв местной жительницы.

"В настоящее время ведётся претензионная работа с подрядчиком по понуждению к устранению дефектов в судебном порядке", — заявили представители чиновников.

Как подчеркнули в СМИ, ремонт в актовом зале пытаются сделать с 2013 года.

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