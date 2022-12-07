Ветеран ВОВ в Новосибирске требует 100 тыс. рублей за незаконное задержание

Ветерана Великой Отечественной войны Владимира Степанова летом задержали на площади Ленина в Новосибирске за одиночный пикет, доставили в отдел полиции, но вскоре отпустили. Сейчас в Центральном районном суде рассматривают его иск. Об этом пишет издание Сиб.фм.

Свидетели утверждают, что ветерана удерживали в отделе более четырёх часов и составили на него протокол, однако позже аннулировали его. Теперь фронтовик требует компенсацию за незаконное задержание в размере 100 тыс. рублей.

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