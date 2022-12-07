Астролог Шустина посоветовала выбирать наряд без блёсток для встречи 2023 года

Астролог Евгения Шустина порекомендовала россиянам сделать выбор в пользу практичного образа для встречи 2023 года.

Как сообщает Москва 24 со ссылкой на специалиста, на Новый год лучше всего надеть юбку или брюки, на которых отсутствуют пайетки и блёстки. По словам эксперта, платье тоже хорошо подойдёт для вечеринки. Однако не стоит покупать его, если оно не пригодится после Нового года, считает астролог.

"Подбирайте вариант, который можно будет надеть и на другой праздник", — указала Шустина.

Она добавила, что на Новый год-2023 следует отдавать предпочтение вещам, имеющим фиолетовый, зелёный, бирюзовый и розовый оттенки. Как пояснила эксперт, лучший период для выбора нарядов и подарков для близких — с 10 по 25 декабря.

Специалист также призвала привнести как можно больше положительных эмоций в праздник, ведь улыбки и хорошее настроение позволят сделать следующий год более успешным и счастливым.

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