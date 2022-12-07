Синоптики спрогнозировали "резкую" зиму в Европе: холоднее, чем 2021-2022 годах

Европейцев ждёт неоднородная зима с температурными "качелями". При этом она будет холоднее, чем в предыдущие годы, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура воздуха местами опустится ниже, чем это было в 2021–2022 годах.

"Нынешняя зима и в западной Европе, и на европейской территории нашей страны прогнозируется очень неоднородная, когда будут и резкие понижения температуры, и частые оттепели", — пояснил Вильфанд РИА Новости.

По словам метеоролога, прошлая зима была по температурному фону чуть выше нормы, из-за чего в текущем сезоне холода будут восприниматься острее.

Ранее Pravda.Ru цитировала слова аналитиков о том, что Европу от блэкаута отделяет понижение столбика термометров лишь на несколько градусов по Цельсию. Нагрузка на энергосистему может не справиться, что грозит отключениями света по всему континенту.

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