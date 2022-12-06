Медведев о своих "ястребиных" постах в соцсетях: "Ты что, сбрендил что ли?"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на вопрос об авторстве своих публикаций в социальных сетях.

Бывший президент России периодически выдаёт искромётные посты, которые тут же разбирают на цитаты. Медведева уже называют главным ястребом СВО за его жёсткую позицию.

Не все верят в то, что сочиняет посты сам политик. Публика предполагает, что Медведев пользуется услугами копирайтера.

Ксения Собчак даже предположила, что сочинение постов Медведев отдал на аутсорсинг писателю Виктору Пелевину.

Медведева такие предположения возмутили.

"За меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: "ты что, сбрендил что ли?" Только я могу такое сделать", — заверил Дмитрий Анатольевич.

Ранее Дмитрий Медведев сравнил ЕС, принявший потолок цен на нефть из РФ, с бюргерами в проруби.

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