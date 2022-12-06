Охранник не пустил военных в форме в ночной клуб в Новосибирске

Охранник ночного клуба в Новосибирске не позволил военнослужащим в форме пройти в заведение, в котором в тот вечер проходила студенческая вечеринка.

Как сообщает atas.info, охранник сослался на дресс-код клуба, согласно которому сюда, как и во многие другие подобные заведения города, нельзя пройти, будучи одетыми, например, в спортивные костюмы.

В заведении объяснили, что в клубе в тот вечер проходило закрытое мероприятие — тематическая студенческая вечеринка, поэтому посторонних внутрь не пускали.

Кроме того, охранник побоялся, что военные могут устроить драку в заведении, как это нередко здесь случается. Однако военнослужащие, которым не позволили пройти на студенческую вечеринку, посчитали, что речь идёт о дискредитации ВС РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Привлечены к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ двое пассажиров метро