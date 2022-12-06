Отбывающий пожизненный срок Ермихин раскрыл тайны тюрьмы США: русских не трогают

Пожизненно осуждённый гражданин России Василий Ермихин отбывает наказание в США уже 23 года. Его и киевлянина Александра Носова обвинили в убийстве чемпиона по боксу Сергея Кобозева. Ермихин уже не надеется, что дело будет пересмотрено, но до сих пор верит в возвращение на родину. Он подчеркнул, что считает приговор несправедливым и не признаёт своей вины, поскольку случайно оказался рядом с местом преступления.

В американских тюрьмах есть некая система баллов, которые начисляются за нарушения со стороны заключённых.

"Самые тяжёлые — убийства, контрабанда. Чуть меньше баллов — за драку, пьянство, мелкие хулиганства", — рассказал Ермихин в беседе с "МК".

Если человек получил небольшой срок, но накопил много баллов, то его переведут досиживать в тюрьму "Супермакс", где очень строго. В худшем случае заключённый может оказаться в камере-одиночке.

Меню в тюрьме США на первый взгляд может показаться ресторанной, отметил Ермихин. Однако на самом деле на вкус всё довольно пресное.

"Во вторник на обед дают куриную котлету, в среду — бургер с картошкой, в четверг — курицу жареную или пропаренную", — рассказал он.

Россиянин заявил, что заключённые не видят разницы между Россией и Украиной — для них это одна страна.

"Вообще я так скажу: русских в американских тюрьмах побаиваются трогать", — отметил он.

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