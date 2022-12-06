Пенсионер из ЛНР приехал в Казань и остался на улице с подозрением на инсульт

Казань продолжает принимать беженцев из Украины. Грустную историю рассказала волонтёр Юлия Хакимова о пенсионере из Луганской Народной Республики дяде Юре, который продал автомобиль и сбежал в надежде на спокойную жизнь. Родственница мужчины пообещала приютить его у себя.

"Продал машинёшку, денег как раз хватило доехать до Казани. В поезде познакомился с нашим казанским пареньком. Приехав в Казань, дядя Юра позвонил сестре, которая ошарашила его, сказав, что места в квартире для него не найдётся, и посоветовала остановиться у нового знакомого из поезда. Положила трубку и на звонки отвечать перестала", — передаёт слова дяди Юры волонтёр в беседе с inkazan.ru.

Попутчик приютить беженца не смог, но свёл с волонтёрами, которые помогли оплатить хостел. Мужчину ждут обследования, так как есть подозрение на инсульт. Дядя Юра хочет найти работу уже в ближайшее время, но пока ему необходима помощь врача.

"Собрали на пункте для дяди Юры средства личной гигиены на первое время и отвезли его в ПВР", — рассказала Хакимова.

Источник публикует адрес, куда можно принести любую помощь для беженцев: Казань, ул. 2-я Юго-Западная, д. 30. Вторник-пятница с 10.00 до 16.00, суббота с 10.00 до 13.00.

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