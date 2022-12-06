Семьям находящихся в зоне СВО добровольцев из РФ новогодние выплаты не положены

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о новой выплате мобилизованным гражданам и членам их семей. Официальные жёны и дети до 23 лет (если ребёнок обучается) смогут получить по 20 тысяч рублей. На брифинге, который состоялся 5 ноября, вопросы поступали разные.

Многие женщины, мужья которых отправились на Украину по контракту, возмущены тем, что выплата им не положена, ведь военнослужащий находится в зоне спецоперации.

"Им недавно только по 195 тысяч выплатили ведь. У меня муж контрактник и тоже на СВО не собирался, собирался в отпуск на новый год, а в итоге тоже в зоне СВО находится. Почему нам нет никаких выплат и соцподдержки. Даже молочную кухню не дают, не то что лишнюю копейку. Мы будто не семья военнослужащего… Служи Родине называется после такого", — пишет женщина по фамилии Воронцова на странице Хабирова.

Корреспондент mkset.ru обратился в пресс-службу главы Башкирии за разъяснениями. Выяснилось, что выплата положена лишь тем гражданам, которые призваны в зону СВО в рамках частичной мобилизации.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.