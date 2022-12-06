Бессараб назвала законопроект о выплате 13-й пенсии "нонсенсом"

Авторы законопроекта о выплате 13-й пенсии по старости прекрасно осознают, что это абсолютно бесперспективная инициатива. Об этом заявила депутат Государственной Думы, член Комитета по

труду, социальной политике и делам ветеранам Светлана Бессараб в беседе с Pravda.Ru.

Данное предложение является необоснованным, поскольку авторы не знают, откуда именно взять довольно большие денежные средства на осуществление законопроекта. Более того, это противоречит солидарной страховой пенсионной системе, объяснила Бессараб.

"Наши пенсионные счета наполняются фактически за счёт работающих, а авторы предлагают по типу 13-ой зарплаты выплачивать пенсии", — отмечает депутат.

Если дополнительных средств не заработано, то из бюджета не получится выделить деньги в пенсионный фонд, заявила Бессараб. Более того, по поручению президента России Владимира Путина в прошлом году пенсии были проиндексированы дважды, и среднее значение страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров достигло 20 тысяч 864 рубля.

"В текущих условиях предлагать 13-ую пенсию — это вообще какой-то нонсенс и абсолютная разбалансированность системы", — заключила депутат.

Ранее фракция "Справедливая Россия — За правду" приняла решение внести на рассмотрение депутатов Госдумы ГФ законопроект, который подразумевает ежегодную дополнительную пенсию по старости.

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