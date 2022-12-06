Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Кулеба: Киев хочет видеть больше помощи от Индии
Ситуация на Украине должна завершиться справедливым миром, заявил Песков
"Товарищ доктор": Гоген Солнцев госпитализирован в Москве
Шойгу: Украина за ноябрь потеряла более 8300 военных
Военкор Поддубный сообщил о новой тульской снайперской винтовке в зоне СВО
Эксперт Ефимов: предметы для дома и уюта — универсальные подарки на Новый год
Беглов бросил заваленный снегом Петербург и "удрал" в Москву
Оперу "Скупой рыцарь" исполнят в Московской консерватории
Зеленский посетил Донбасс и записал видеообращение из Славянска

Бессараб назвала законопроект о выплате 13-й пенсии "нонсенсом"

Общество

Авторы законопроекта о выплате 13-й пенсии по старости прекрасно осознают, что это абсолютно бесперспективная инициатива. Об этом заявила депутат Государственной Думы, член Комитета по
труду, социальной политике и делам ветеранам Светлана Бессараб в беседе с Pravda.Ru.

Бессараб назвала законопроект о выплате 13-й пенсии "нонсенсом"

Данное предложение является необоснованным, поскольку авторы не знают, откуда именно взять довольно большие денежные средства на осуществление законопроекта. Более того, это противоречит солидарной страховой пенсионной системе, объяснила Бессараб.

"Наши пенсионные счета наполняются фактически за счёт работающих, а авторы предлагают по типу 13-ой зарплаты выплачивать пенсии", — отмечает депутат.

Если дополнительных средств не заработано, то из бюджета не получится выделить деньги в пенсионный фонд, заявила Бессараб. Более того, по поручению президента России Владимира Путина в прошлом году пенсии были проиндексированы дважды, и среднее значение страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров достигло 20 тысяч 864 рубля.

"В текущих условиях предлагать 13-ую пенсию — это вообще какой-то нонсенс и абсолютная разбалансированность системы", — заключила депутат.

Ранее фракция "Справедливая Россия — За правду" приняла решение внести на рассмотрение депутатов Госдумы ГФ законопроект, который подразумевает ежегодную дополнительную пенсию по старости.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук *
Популярное
Губернатор Старовойт: беспилотник ВСУ атаковал аэродром в Курске

Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.

Губернатор Старовойт: беспилотник ВСУ атаковал аэродром в Курске
Удар по российской ядерной триаде в Энгельсе: опасные последствия
Удар по российской ядерной триаде в Энгельсе: опасные последствия
Александр Ревва взбесил россиян своим поведением на фестивале "Песня года"
МО РФ: при атаке БПЛА ВСУ на российские аэродромы погибли трое военных
Джеймсу Бонду нужно больше денег: британская разведка тратит средства впустую Сергей Лебедев Противостояние будет долгим, но Донбасс преисполнен решимости быть с Россией Рустем Сафронов Узбекистан: победный клич Тимуридов Александр Трубин
Рогов: целями удара по Запорожью стали позиции и склады боеприпасов ВСУ
Безсонов: военные ВСУ расстреляли троих своих сослуживцев
В Китае пригрозили США разгромом жестокой гегемонии: ближайшие 10 лет решающие
В Китае пригрозили США разгромом жестокой гегемонии: ближайшие 10 лет решающие
Последние материалы
Ситуация на Украине должна завершиться справедливым миром, заявил Песков
"Товарищ доктор": Гоген Солнцев госпитализирован в Москве
Шойгу: Украина за ноябрь потеряла более 8300 военных
Военкор Поддубный сообщил о новой тульской снайперской винтовке в зоне СВО
Эксперт Ефимов: предметы для дома и уюта — универсальные подарки на Новый год
Беглов бросил заваленный снегом Петербург и "удрал" в Москву
Оперу "Скупой рыцарь" исполнят в Московской консерватории
Зеленский посетил Донбасс и записал видеообращение из Славянска
Звезда фильма "Двое: я и моя тень" Кёрсти Элли скончалась от рака
Сладков заявил, что сегодня ВС РФ должны разнести центр Киева в хлам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников