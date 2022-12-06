Социальная сеть "Одноклассники" предоставила пользователям возможность самостоятельно настраивать внешний вид сервиса "Сообщения".
Теперь россияне могут отправлять реакции, общаясь с друзьями. Эта функция позволяет быстро демонстрировать эмоции, вызванные фразами собеседника.
Как пояснили в "Одноклассниках", пользователи выбрали уже свыше 100 тысяч реакций после обновления сервиса.
Кроме того, в соцсети появилась функция форматирования текста в сообщениях для того, чтобы подчёркивать важные смыслы и расставлять необходимые акценты, переписываясь с товарищами, родственниками и коллегами.
Также россияне могут выбрать фон для чатов, в том числе загрузив собственную фотографию из галереи. Для тех, кто желает экономно использовать зарядку на телефоне, порекомендовали установить тёмную тему в сервисе "Сообщения".
Новые функции уже доступны на всех платформах, уточнили представители "Одноклассников".
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