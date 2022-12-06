Эксперт Ефимов: предметы для дома и уюта — универсальные подарки на Новый год

Перед покупкой презентов для близких и друзей на Новый год следует определиться с бюджетом, считает гендиректор компании Vpodarok Илья Ефимов.

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на эксперта, вещи для дома и уюта являются самыми универсальными подарками на зимние праздники.

"Обратите внимание на то, чего может не хватать человеку", — посоветовал Ефимов.

По его словам, товарищам и родственникам можно подарить мелкую бытовую технику, мягкий плед, красивую посуду или домашний текстиль.

Он также считает, что близкие обязательно обрадуются, если получат в качестве презента подарочную карту или электронный сертификат. Делая такой подарок, необходимо учитывать хобби и предпочтения человека, считает специалист.

Кроме того, Ефимов добавил, что удивлять родственников и друзей следует безымянными банковскими карточками с определённой суммой на счету, креативными сувенирами и наборами для творчества.

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