Юрист: введение санкций против уехавших россиян приведёт к нехватке кадров

По мнению руководителя правового департамента Конфедерации труда России и члена Ассоциации "Юристы за трудовые права" Олега Бабича, если российские власти решат изменить часть трудового законодательства, в котором говорится о дистанционной работе, Россия столкнётся с огромной нехваткой квалифицированных кадров.

Эксперт уверен, что если руководство страны введёт санкции против сбежавших из России граждан, разрешив работать на российские компании только тем, кто территориально находится в пределах РФ, экономического кризиса будет не избежать.

"Мы лишимся высококвалифицированных работников, которые продолжают работать на компании, находящиеся в России. Эти компании платят налоги здесь, эти компании производят свои продукции здесь. И лишившись подобных работников Россия точно ничего не выиграет, скорее всего, только потеряет", — сказал Бабич в разговоре с "Радио 1".

Юрист напомнил, что из России и так уже уехали многие ценные кадры, а возможные изменения в законодательстве ещё больше ухудшат ситуацию на рынке труда.

"И так уже теряем, будем терять еще больше. Останемся здесь с гвоздодерами и кувалдами", — заключил эксперт.

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