Симоньян считает, что после атаки Киева на аэродромы РФ нужна мобилизация

По мнению главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, властям РФ следует действовать более решительно в отношении Украины, перейдя к мобилизации, только уже не частичной.

Своим мнением Симоньян поделилась в своём Telegram-канале.

"Трое наших военных погибли из-за атак беспилотников на наши аэродромы ни разу не в приграничной зоне. Теперь уже пора перейти в режим "Вставай, страна огромная!" — или всё ещё рано?" — написала Симоньян.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о попытке атаки на военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях, совершённой при помощи реактивных дронов советского производства. Беспилотники, летевшие на малой высоте, были сбиты российскими средствами ПВО. Обломки сбитых украинских беспилотников слегка повредили обшивку корпусов двух самолётов, и ранили семеро военнослужащих-техников, причём троих — смертельно.

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