Масленников: увеличение прожиточного минимума сократит число бедных граждан РФ

Президент Владимир Путин подписал закон об увеличении размера прожиточного минимума в России. Для пенсионеров он поднимется до отметки в 12 363 рубля, а для трудоспособных граждан страны он вырастет до 15 669 рублей. Данное решение поможет поддержать многие слои населения, отметил экономист и политолог Никита Масленников.

"Прожиточный минимум — это ориентир для принятия решений, особенно по адресной поддержке. Нужно не только увеличивать выплаты определённым группам населения, но и нельзя забывать о прожиточном минимуме. Так бы социальная политика работала на ещё большее расслоение. Чтобы этого не было, нужно иметь в виду ещё этот показатель, который показывает, сколько бедных в стране", — сообщает специалист в беседе с URA.RU.

С его слов, в стране улучшилась ситуация с низким уровнем дохода среди населения. Людей, получающих ниже прожиточного минимума, стало меньше.

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