Французский журналист Де Кошко: западные страны Европы служат интересам США

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что отношения Европы и Соединённых Штатов Америки больше не в синхроне. Но так дли всё однозначно? Заявление французского лидера прокомментировал корреспонденту Pravda.Ru журналист и общественный деятель Дмитрий де Кошко.

Он отметил, что ситуация с энергоносителями в западной Европе отвратительная, но не в США. Макрон хотел высказать своё недовольство и убедить Джо Байдена в том, что Париж лучше, чем Берлин может служить Америке в Евросоюзе, полагает французский журналист.

"К сожалению, он не защищает Францию. Я, конечно, не могу теперь это говорить, но, к сожалению, западные европейские государства не защищают свои страны, они только служат интересам и политике Соединённых Штатов и совершенные вассалы. И для нас это, конечно, очень плохо", — заключил де Кошко.

Из-за цен на энергоносители отношения Франции и США рассинхронизированы. Макрон заявил, что домохозяйства двух обществ вынуждены покупать газ и нефть по разным ценам.

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