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Самолёт ИЛ-76 три часа кружил над пригородом Омска из-за неполадок

Общество

Неубранные шасси стали причиной того, что военный самолёт ИЛ-76 не мог приземлиться. Воздушному судну пришлось исчерпать все запасы топлива, сообщает gorod55.ru.

Инцидент произошёл 5 декабря в Омской области. Самолёт взлетел с аэропорта Омск — Северный и кружил над селом Троицкое. Произошедшее было зафиксировано на видео корреспондентами издания.

"После взлёта экипаж воздушного судна доложил о неуборке шасси. Командир принял решение выработать топливо", — сообщили в экстренных службах.

Три часа потребовалось для расходования горючего. В 18:56 самолёт благополучно приземлился в аэропорту вылета.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук *
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