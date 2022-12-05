Мать бойца в зоне СВО раскрыла вопросы к Путину, которые остались за кадром

Служащая УФСИН Елена Никульникова приняла участие во встрече президента России Владимира Путина с матерями бойцов, которые отправились в зону спецоперации. Женщина рассказала, что за кадром остались три вопроса, заданные российскому лидеру.

Во-первых, матери спросили: "Можно ли отправиться на фронт, чтобы варить солдатам кашу?". Выяснилось, что в России есть определённые центры, в которые могут обратиться добровольцы, желающие помочь.

Во-вторых, президенту задали вопрос о нехватке обмундирования. Женщины пожаловались, что некоторые семьи были вынуждены покупать зимнюю форму на собственные деньги. Также поднимался разговор о необходимой реабилитации раненых. Путин подчеркнул, что все проблемы будут на контроле.

"Говорили мы два часа восемь минут. Для меня это уникальное событие, которое перевернуло всю мою жизнь. <…> После встречи мы убедились, что мамы наших воинов должны быть вместе, должны поддерживать друг друга. Как отметил Владимир Путин, главный залог успеха — это единство", — заявила Никульникова в беседе с "МК".

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