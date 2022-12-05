Учитель Отакулова сообщила о правилах написания письма Деду Морозу

Поддержать веру в чудеса поможет написание письма Деду Морозу. Учитель русского языка и литературы из города Бердска Новосибирской области Вера Отакулова знает, как это правильно сделать и куда отправить послание, о чём сообщило издание atas.info.

Она отметила, что начинать письмо нужно с приветствия. Далее следует рассказать о себе. Так ребёнок продемонстрирует правила вежливости. Не следует подкупать детей обещанием подарка за хорошее поведение.

"Важно, чтобы ребёнок понимал, что Дед Мороз не подарит ему слона, ведь этот слон может разрушить дом. Щенка или котёнка он тоже не сможет подарить, если у кого-то в семье, например, аллергия на шерсть или семья не может завести животное по каким-то другим причинам", — напомнила Отакулова.

Важно рассказать, что при выборе подарка нужно учитывать пожелания близких людей.

Следует напомнить, что Дед Мороз получает более 200 тысяч писем в год, поэтому следует не только просить презент, но и проявить интерес к бородатому дедушке.

Эксперт считает, что нужно учить ребёнка анализировать самому, насколько хорошо он себя вёл в течение года. Это позволяет стать взрослее и понимать свои поступки. Если подарок, который просит ребёнок, невозможен, то можно вместе помечтать и порассуждать о нём. В конце послания следует пожелать здоровья Деду Морозу.

Письма можно отправить по адресу: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза. Следует вложить внутрь пустой конверт для ответа.

В Новосибирске на Главпочтамте на Советской, 33 можно положить письма без марок.

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