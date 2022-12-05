Житель Тюмени не смог получить паспорт из-за фото с дуршлагом на голове

Житель Тюмени сделал фото на паспорт, на котором у него на голове находится дуршлаг. Однако в выдаче паспорта с такой креативной фотографией ему отказали и в паспортном столе, и в суде, куда он обратился после первого отказа.

Как пишет nashgorod.ru, тюменец попытался доказать, что ему на фотографии нужно быть с дуршлагом на голове "по религиозным убеждениям".

"В ходе судебного заседания истец сообщил, что является священником Русской Пастафарианской церкви Макаронного патриархата. Владимир не предоставил доказательств того, что по религиозным убеждениям он не может появляться перед посторонними без дуршлага на голове", — рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Уточняется, что в Тюмени действительно проводятся собрания пастафарианцев, первое из которых состоялось в 2013 году. Однако истец в суде фактических доказательств своих религиозных убеждений предоставить не смог.

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