Прилепин отчитал рэпера Басту и других артистов: сосали энергию народа 20 лет

Писателя Захара Прилепина возмутили слова Василия Вакуленко (рэпера Басты) о том, что он не уехал из России, так как хочет досмотреть, чем кончится "это кино".

Прилепин рассказал об интервью Василия Вакуленко с блогером Настей Ивлеевой, в котором он объясняет, почему решил остаться в России после того, как многие звёзды покинули страну из-за начала спецоперации на Украине.

"Вася, что называется, ровный пацан. У него всё ровно", — написал Прилепин в своём микроблоге.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" предупредил российских артистов о том, что "переждать не получится", наблюдая за всем происходящим со стороны.

"Эй, артисты! Все вы, кто сосали энергию народа последние 20 лет, пришло время послужить этому самому народу, роду, Родине. А кто брезгует и считает, что он за этим "кино" со стороны понаблюдает, а там как-то само собой рассосётся, и дальше паразитировать продолжит своим "от души душевно в душу", тот ошибается", — заверил литератор.

Ранее писатель Захар Прилепин прокомментировал скандальные заявления рэпера США Канье Уэста, который объявил себя нацистом и признался в симпатиях к Владимиру Путину и Адольфу Гитлеру.

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