Совет отцов Хабаровска увидел пропаганду ЛГБТ в детских книгах

По мнению Совета отцов Хабаровска, книги "Лето в пионерском галстуке" и "О чём молчит ласточка" — это образцы нетрадиционной литературы, в которой содержится пропаганда ЛГБТ.

Как пишет transsibinfo.com, все городские книжные магазины согласились снять с продажи "запрещёнку", за исключением одного. В магазине пояснили, что книги должным образом упакованы, и на них есть отметка о возрастном ограничении.

Совет отцов спорить не стал, а просто скупил в магазине все имеющиеся в наличии экземпляры этих книг. После покупки книги были отправлены на переработку.

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