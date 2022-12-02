"Одноклассники" анонсировали зимнюю программу поддержки новых авторов. Как заявили представители социальной сети, участники получат более 200 тысяч показов контента. Это позволит развивать своё сообщество, подчеркнули в компании.
"Авторы получат возможность собрать первую лояльную базу подписчиков и сразу увеличить охват своих публикаций. Претендовать на участие смогут те, кто ведёт страницы в других соцсетях с аудиторией не менее тысячи подписчиков", — отметили в "ОК".
Возможность подать заявку действует до 31 декабря этого года, сообщили "Одноклассники". По их словам, сотрудники намерены проверять обращения две недели. Работники соцсети пришлют результаты потенциальным участникам программы, заявили в "ОК".
"Необходимо иметь оформленную группу в "Одноклассниках", регулярно публиковать контент и соблюдать правила. После одобрения заявки участник в личных сообщениях получит образовательные материалы с инструкциями по продвижению своего сообщества в соцсети и советами по вовлечению аудитории. Это поможет новым авторам легче ориентироваться на площадке и создавать контент-план с учётом специфики работы алгоритмов", — заключили в компании.
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