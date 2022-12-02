Новые авторы в "ОК" могут получить свыше 200 тысяч показов контента

"Одноклассники" анонсировали зимнюю программу поддержки новых авторов. Как заявили представители социальной сети, участники получат более 200 тысяч показов контента. Это позволит развивать своё сообщество, подчеркнули в компании.

"Авторы получат возможность собрать первую лояльную базу подписчиков и сразу увеличить охват своих публикаций. Претендовать на участие смогут те, кто ведёт страницы в других соцсетях с аудиторией не менее тысячи подписчиков", — отметили в "ОК".

Возможность подать заявку действует до 31 декабря этого года, сообщили "Одноклассники". По их словам, сотрудники намерены проверять обращения две недели. Работники соцсети пришлют результаты потенциальным участникам программы, заявили в "ОК".

"Необходимо иметь оформленную группу в "Одноклассниках", регулярно публиковать контент и соблюдать правила. После одобрения заявки участник в личных сообщениях получит образовательные материалы с инструкциями по продвижению своего сообщества в соцсети и советами по вовлечению аудитории. Это поможет новым авторам легче ориентироваться на площадке и создавать контент-план с учётом специфики работы алгоритмов", — заключили в компании.

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