Правоохранители сообщили, что в Новосибирской области водитель выгнал из автобуса 12-летнего мальчика.
Об этом написали на официальном сайте Следственного комитета по региону. По информации ведомства, в результате инцидента школьник оказался в незнакомом месте и шёл домой пешком при 30-граусном морозе. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что Минтранс РФ запретил высаживать граждан младше 16 лет из поездов. При этом у детей и подростков может отсутствовать билет, отметили в министерстве.
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Для противостояния с Москвой потребуется "международная стойкость", заявил британский военачальник.