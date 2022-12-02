В Новосибирской области школьника высадили из автобуса на 30-градусный мороз

Правоохранители сообщили, что в Новосибирской области водитель выгнал из автобуса 12-летнего мальчика.

Об этом написали на официальном сайте Следственного комитета по региону. По информации ведомства, в результате инцидента школьник оказался в незнакомом месте и шёл домой пешком при 30-граусном морозе. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ запретил высаживать граждан младше 16 лет из поездов. При этом у детей и подростков может отсутствовать билет, отметили в министерстве.

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