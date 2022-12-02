В Оренбурге бывший работник МЧС получил три года тюрьмы за коррупцию

Представители суда в Оренбурге сообщили, что местного экс-заместителя начальника по надзорной деятельности приговорили к трём годам лишения свободы за злоупотребление своими полномочиями и взятки.

По информации 56orb.ru, обвиняемый во время проверки объектов ООО "Петровский рынок" на соответствие требованиям пожарной безопасности незаконно получил 450 тысяч рублей.

Суд оштрафовал злоумышленника на 900 тысяч рублей, добавили журналисты.

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