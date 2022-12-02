Прилепин о признаниях Канье Уэста: перечисляет Путина через запятую с Гитлером

Писатель Захар Прилепин прокомментировал скандальные заявления рэпера США Канье Уэста, который объявил себя нацистом и признался в симпатиях к Владимиру Путину и Адольфу Гитлеру.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" отметил, что

супер-звезда США Канье Уэст и американский радиоведущий Алекс Джонс "поговорили от души".

Рэпер сделал неожиданные признания, объявив себя "пропутинским" и "пророссийским".

"Гитлер убивал людей? Обама тоже убивал. Обама не был первым чернокожим президентом — он был очередным президентом-евреем", — сказал экс-супруг Ким Кардашьян, отметив, что в Америке царствует "полный сатанизм".

Захар Прилепин прокомментировал слова звезды США.

"Скажут: этот идиот Канье перечисляет нашего президента через запятую с Гитлером. Скорей, через запятую с Гитлером он перечисляет Обаму. Но к чему он ведёт. Миром, говорит отвязавшийся рэпер, правят сатанисты и финансовые клубы, и мир лежит во зле. И противостоит злу только одна страна на планете", — объяснил литератор слова рэпера.

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