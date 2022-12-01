Путин: 15% россиян нужна помощь психологов

Российский лидер Владимир Путин сказал, что службы психологической помощи в нашей стране не развиваются на необходимом уровне. Как отметил президент, 15% граждан требуется подобная услуга.

"Государство пока не уделяет этому должного внимания. Напрасно", — добавил глава государства во время встречи с учёными в центре "Сириус", слова лидера приводит РИА Новости.

Ранее психотерапевт Елизавета Жесткова назвала проявления стресса, при которых нужно обратиться к врачу. К ним относятся, например, нарушение аппетита и бессонница.

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