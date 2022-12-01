В Нижнем Тагиле в ноябре шесть раз были зафиксировано превышение выбросов

В ноябре станция "Уральского УГМС" шесть раз регистрировала превышения вредоносных выхлопов в воздухе Нижнего Тагила.

Как пишет tagilcity.ru, самая сложная ситуация наблюдалась 25 ноября — в этот день концентрация сероводорода в воздухе достигла значения 6,4 ПДК. В этот день весь город погрузился в дымку, образовавшуюся из выбросов промышленных предприятий. Жители города жаловались на плохую видимость и неприятный запах.

Замеры, проведённые изданием, показали превышение диоксида азота в воздухе в районе вокзала в течение двух дней, причём 17 ноября норма была превышена в 4 раза.

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