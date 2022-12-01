Путин порекомендовал товары российских производителей

По мнению российского лидера Владимир Путина, в приоритете у россиян должны быть товары отечественного производства.

"Я всегда об этом говорил. Повторяю еще раз: покупайте российские товары", — сказал Путин во время встречи с молодыми учеными в центре "Сириус".

Помимо этого, президент РФ одобрил предложение создать инженерный центр на базе "Сириуса", выразив уверенность в его востребованности. Путин пообещал дать соответствующее распоряжение в Минобрнауки, добавив, что найдёт для этого дополнительное финансирование

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