В Казани перевозчики просят школьника показать высадившего его кондуктора

В Казани перевозчики просят школьника указать на кондуктора, который высадил его из автобуса. Пятиклассник не смог оплатить проезд из-за того, что на карте не хватило денег. Об этом пишет издание inkazan.ru.

По словам председателя организации Сергея Темлякова, ребенка из автобуса, как утверждает его мама, якобы высадила кондуктор-женщина. Общественный транспорт удалось найти, но там работал мужчина, заметил он.

Темляков добавил, что АТП готово предоставить своего сотрудника для выезда на конечную остановку, чтобы мальчик в присутствии законного представителя показал кондуктора-женщину на предмет был факт что его высадили или нет.

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