Жительница ДНР: без России Украина стёрла бы нас с лица Земли

Жительница Донецкой Народной Республики Ирина Макаренко считает, что вхождение в состав Российской Федерации сделало ДНР более защищённой, в противном случае, украинские неонацисты давно бы стёрли города с лица Земли.

"Мы рады, что ДНР вошла в состав России. Мы становимся более защищёнными. Без России Украина стёрла бы нас с лица Земли. Мы понимаем, что нас не отдадут, что мы нужны России. Верим, что российская армия нас защитит", — приводит её слова интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

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