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Военкор Сладков: надевая символ Z, будь готов дать отпор

Общество

Военкор ВГТРК Александр Сладков заявил, что, надевая букву Z, нужно быть готовым дать отпор.

Военкор Сладков: надевая символ Z, будь готов дать отпор

Сладков рассказал, почему военкоры и общественные деятели открывают сбор средств на покупку обмундирования, коптеров и т. д. для военных. По его словам, они покупают дополнительные вещи, которые помогают военным. В их число входят: коптеры, термобельё, печки буржуйки, снайперские винтовки, тепловизоры, трубы разведчиков образца 1941-1945 годов, хорошая обувь, хорошие белые маскхалаты, поджопники из полиуретана, трёхпалые рукавицы, подследники и т. д.

В интервью argumenti.ru военкор рассказал, что сейчас вся страна работает для СВО. Так, по его словам, у военных уже есть дроны-убийцы "Ланцеты", а крылатые ракеты "Калибры" были с первых дней. Были и "Искандеры", РСЗО "Ураганы". Сладков заявил, что для артиллерии постоянно требуются новые высокоточные боеприпасы. Они появляются и доходят до передовой, отметил он.

"Чего не хватает — это штатных коптеров. Мы думали, что штатный "Орлан-30" будет летать вечно, но на самом деле их сбивают, иногда и свои. Значит, это расходничек, а мы воспринимали это как штатное, почти вечное, имущество", — рассказал военкор.

По мнению Сладкова, в стране сейчас должна быть одна идеология — сильная Россия. Он отметил, что именно сильный народ должен вести и оберегать другие народы. С 1 декабря в силу вступает Приказ ФСБ "Об утверждении сведений в области военной и военно-технической деятельности России, которые при их получении зарубежными источниками могут быть использованы против безопасности РФ". По мнению Сладкова, это поможет приструнить тех, кто по глупости сообщает местонахождение частей и личные данные участников СВО.

Сладков заявил, что люди, которые надевают одежду с символикой СВО или наклеивают Z на машины, идут в бой. Неважно, происходит это в зоне СВО или в Москве. По словам Сладкова, люди в футболке с Z должны быть всегда готовы дать отпор и не стесняться своих взглядов.

"Почему я должен предавать своих друзей, которые там рискуют жизнью? Мы часто вспоминаем Сталина: где бы эти люди сейчас были? Беломорканал бы строили. И мне с такими не по пути", — подытожил военкор.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук *
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