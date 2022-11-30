В Калининграде в общественных местах снова рекомендованы маски

Власти Калининградской области, основываясь на рекомендациях Управления Роспотребнадзора по региону, посоветовали гражданам вновь носить маски в общественных местах, из-за роста заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ.

"Управление рекомендует в условиях ухудшения эпидситуации вернуться к использованию средств индивидуальной защиты в транспорте, местах массового скопления людей, при посещении больниц, аптек, поликлиник, банков, МФЦ, почты", — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Специалисты констатировали увеличение случаев заболеваемости ОРВИ по области на 14%. Большая часть заболевших — дети в возрасте от 7 до 14 лет.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Калининградской области также растёт, заметили в ведомстве.

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