Артист, ставший символом русской культуры, — Александр Михайлов — рассказал о том, с чем столкнулся по приезде с концертом в Мариуполь. В беседе с Ниной Пушковой для argumenti.ru он сообщил, что встретил в городе самое доброжелательное отношение.
Михайлов признался, что не представляет, как живут люди в атмосфере полностью разрушенного города. Тем не менее до начала концерта его пригласили принять участие в открытии драматического театра, которое он с удовольствием принял.
Актёр также рассказал историю о трёх перевёрнутых шестёрках, которая, по его мнению, как никогда актуальна сегодня.
"У Святых Старцев есть потрясающее пророчество: "И только когда перевернутся три дьявольские шестёрки, только тогда на трон России придёт человек с Богом в душе и с царём в голове", — сказал актёр.
Он напомнил, что Владимир Путин пришёл в 1999 году, то есть в год, когда шестёрки перевернулись и превратились в три девятки.
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