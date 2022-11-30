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Актёр Михайлов: Путин пришёл к власти "в год, когда перевернулись три шестёрки"

Общество

Артист, ставший символом русской культуры, — Александр Михайлов — рассказал о том, с чем столкнулся по приезде с концертом в Мариуполь. В беседе с Ниной Пушковой для argumenti.ru он сообщил, что встретил в городе самое доброжелательное отношение.

Актёр Михайлов: Путин пришёл к власти "в год, когда перевернулись три шестёрки"

Михайлов признался, что не представляет, как живут люди в атмосфере полностью разрушенного города. Тем не менее до начала концерта его пригласили принять участие в открытии драматического театра, которое он с удовольствием принял.

Актёр также рассказал историю о трёх перевёрнутых шестёрках, которая, по его мнению, как никогда актуальна сегодня.

"У Святых Старцев есть потрясающее пророчество: "И только когда перевернутся три дьявольские шестёрки, только тогда на трон России придёт человек с Богом в душе и с царём в голове", — сказал актёр.

Он напомнил, что Владимир Путин пришёл в 1999 году, то есть в год, когда шестёрки перевернулись и превратились в три девятки.

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Автор Элиза Ибрагимова
Элиза Ибрагимова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук *
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