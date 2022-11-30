Актёр Михайлов: Путин пришёл к власти "в год, когда перевернулись три шестёрки"

Артист, ставший символом русской культуры, — Александр Михайлов — рассказал о том, с чем столкнулся по приезде с концертом в Мариуполь. В беседе с Ниной Пушковой для argumenti.ru он сообщил, что встретил в городе самое доброжелательное отношение.

Михайлов признался, что не представляет, как живут люди в атмосфере полностью разрушенного города. Тем не менее до начала концерта его пригласили принять участие в открытии драматического театра, которое он с удовольствием принял.

Актёр также рассказал историю о трёх перевёрнутых шестёрках, которая, по его мнению, как никогда актуальна сегодня.

"У Святых Старцев есть потрясающее пророчество: "И только когда перевернутся три дьявольские шестёрки, только тогда на трон России придёт человек с Богом в душе и с царём в голове", — сказал актёр.

Он напомнил, что Владимир Путин пришёл в 1999 году, то есть в год, когда шестёрки перевернулись и превратились в три девятки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.