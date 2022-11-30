Олег Климов заявил о проблемах торговых центров РФ

На территории Российской Федерации есть угроза закрытия каждого второго торгового центра. Сейчас на продажу выставлено примерно 200 комплексов. Член совета предпринимателей Москвы Олег Климов проинформировал "Радио 1" о причинах закрытия ТЦ.

Он отметил, что сейчас стало меньше предпринимателей. Также сказывается их нежелание входить в лёгкую промышленность и открывать магазины.

"Подобный бизнес не поддерживают, это не модно и неприбыльно. Собственникам нет смысла его развивать. В нашей стране маленькая покупательская способность, у граждан нет ни желания, ни денег", — отметил Климов.

Эксперт считает, что нужно вмешательство государства. Специальные программы помощи начинающим бизнесменам будут решением проблемы.

"Мы разработали такую программу "Взлёт.РФ", которая создаёт профессиональных и компетентных предпринимателей с нуля. Информацию о создании таких проектов необходимо освещать по всем каналам, чтобы жители увидели, что государство готово помочь этой сфере не закрыться", — рассказал он.

Климов отметил, что важно своевременно реагировать на проблемы ТЦ, тем более зимой эти места являются хорошей территорией для прогулок граждан.

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