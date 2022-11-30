Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Россия не будет применять ядерное оружие на Украине, считает Зеленский
Косметолог о защите кожи зимой: "После умывания не выходим на улицу"
В Подмосковье девушка умерла после визита работников военкомата к её брату
Разведчик Матвийчук: полный блэкаут может наступить на Украине к новому году
Military Watch: США боятся поставлять Украине ЗРК Patriot
Госкомитет по биоресурсам: зайцы появились в Казани из-за учений мобилизованных
Комбат Фомченков: у российских военных на Украине много работы
Минобороны: Андреевка в ДНР полностью освобождена российскими военными
В Карелии женщина с раной на спине скрылась от пьяного убийцы

Олег Климов заявил о проблемах торговых центров РФ

Общество

На территории Российской Федерации есть угроза закрытия каждого второго торгового центра. Сейчас на продажу выставлено примерно 200 комплексов. Член совета предпринимателей Москвы Олег Климов проинформировал "Радио 1" о причинах закрытия ТЦ.

Олег Климов заявил о проблемах торговых центров РФ

Он отметил, что сейчас стало меньше предпринимателей. Также сказывается их нежелание входить в лёгкую промышленность и открывать магазины.

"Подобный бизнес не поддерживают, это не модно и неприбыльно. Собственникам нет смысла его развивать. В нашей стране маленькая покупательская способность, у граждан нет ни желания, ни денег", — отметил Климов.

Эксперт считает, что нужно вмешательство государства. Специальные программы помощи начинающим бизнесменам будут решением проблемы.

"Мы разработали такую программу "Взлёт.РФ", которая создаёт профессиональных и компетентных предпринимателей с нуля. Информацию о создании таких проектов необходимо освещать по всем каналам, чтобы жители увидели, что государство готово помочь этой сфере не закрыться", — рассказал он.

Климов отметил, что важно своевременно реагировать на проблемы ТЦ, тем более зимой эти места являются хорошей территорией для прогулок граждан.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук *
Популярное
Марочко: наёмники из Польши несут на Украине колоссальные потери

По информации офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у польских наёмников, которые воюют на Украине на стороне ВСУ, наблюдаются просто катастрофические потери.

Марочко: наёмники из Польши несут на Украине колоссальные потери
Минобороны: мобилизованный стрелок показал быт подразделения ВС РФ на передовой
Минобороны: мобилизованный стрелок показал быт подразделения ВС РФ на передовой
Марочко: в рядах ВСУ растёт недовольство наёмниками из Польши
Наёмники из Польши жгут Библию в зоне спецоперации
Перемога — США дают Киеву деньги на трансформаторы. Зрада — никто не продаёт Ольга Лебедева Главный ресурс России не чернозём, а торф, и его нужно беречь Сергей Лебедев Книги-маяки: В Страну Чудес за Алисой Игорь Буккер
Разведчики ВС РФ устроили "огненный ад" спецотряду ВСУ в Запорожской области
Нарышкин заявил о подготовке Польши к аннексии Западной Украины
Военкоры информируют о штурме Артёмовска: ВС РФ сжимают полукольцо вокруг ВСУ
Военкоры информируют о штурме Артёмовска: ВС РФ сжимают полукольцо вокруг ВСУ
Последние материалы
Страшные преступления людоедов потрясли Киров в 1942 году
Россия не будет применять ядерное оружие на Украине, считает Зеленский
Косметолог о защите кожи зимой: "После умывания не выходим на улицу"
В Подмосковье девушка умерла после визита работников военкомата к её брату
Психолог: "Надо правильно формулировать желания на Новый год, чтобы они сбывались"
Разведчик Матвийчук: полный блэкаут может наступить на Украине к новому году
Military Watch: США боятся поставлять Украине ЗРК Patriot
Вредные советы от гипнокоуча: "Ваша задача — чётко идти на поводу у тирана и абьюзера"
Пять типов платьев, которые "удешевляют" образ: мнение стилиста
"Был бы обед, а ложка сыщется": Музей ложки во Владимире
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников