На территории Российской Федерации есть угроза закрытия каждого второго торгового центра. Сейчас на продажу выставлено примерно 200 комплексов. Член совета предпринимателей Москвы Олег Климов проинформировал "Радио 1" о причинах закрытия ТЦ.
Он отметил, что сейчас стало меньше предпринимателей. Также сказывается их нежелание входить в лёгкую промышленность и открывать магазины.
"Подобный бизнес не поддерживают, это не модно и неприбыльно. Собственникам нет смысла его развивать. В нашей стране маленькая покупательская способность, у граждан нет ни желания, ни денег", — отметил Климов.
Эксперт считает, что нужно вмешательство государства. Специальные программы помощи начинающим бизнесменам будут решением проблемы.
"Мы разработали такую программу "Взлёт.РФ", которая создаёт профессиональных и компетентных предпринимателей с нуля. Информацию о создании таких проектов необходимо освещать по всем каналам, чтобы жители увидели, что государство готово помочь этой сфере не закрыться", — рассказал он.
Климов отметил, что важно своевременно реагировать на проблемы ТЦ, тем более зимой эти места являются хорошей территорией для прогулок граждан.
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