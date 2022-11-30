Одна из старейших жительниц Хабаровска отметила свой 108-й день рождения

Одна из старейших жительниц Хабаровска Мария Огиенко отметила свой 108-й день рождения. Её поздравил мэр города Сергей Кравчук. Об этом пишет издание transsibinfo.com.

Родилась долгожительница в 1914 году на Кубани, пережила разруху, голод и оккупацию, а с 1955 года проживала с семьёй за полярным кругом в Воркуте. Однако на её жизненный настрой не повлияли сложные обстоятельства.

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