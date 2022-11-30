Путин проинформировал о снижении бедности в РФ до 10,5 процента

Согласно заявлению российского лидера Владимира Путина, по итогам третьего квартала уровень бедности в РФ сократился до значения в 10,5%.

Президент отметил, что речь идёт о небольшом снижении, однако на фоне сложной экономической ситуации в этом показателе прослеживается положительная динамика. Путин подчеркнул, что эти положительные изменения важно сохранить.

"По итогам третьего квартала уровень бедности снизился до 10,5%… Годом раньше в третьем квартале он составил 11%. Так что снижение действительно небольшое. Но важно, что в нынешней непростой ситуации экономической такая определённая позитивная динамика есть. Вот её нужно сохранить", — сказал Путин в ходе совещания с правительством РФ.

По словам президента, правительством в 2022 году был инициирован ряд значимых мер, направленных на уменьшение бедности и неравенства. В их числе Путин упомянул ежемесячные выплаты для семей с детьми от 8 до 17 лет, которые начали начисляться с 1 апреля.

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