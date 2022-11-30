Прилепин: "Кремль своими руками готовил Верхний Ларс"

Писатель Захар Прилепин объяснил, откуда в России возник "нетвойнизм".

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" возмущён тем, что гостями Селигера, который, по его словам, являлся "Меккой молодёжной политики РФ в нулевых", были сомнительные личности.

"Возили туда Минкина из МК (это как Гозман*, только Минкин), Варламова, Поперечного, всякий там "Литл Биг" и прочий развесистый нетвойнизм, который нынче расцвёл и благоухает", — выразил своё негодование Прилепин.

Писатель отметил, что не стоит теперь удивляться настроениям в молодёжной среде.

"То есть, Кремль (ответственные за "молодёжную политику") своими руками готовил Верхний Ларс. Именно так и никак иначе", — заявил литератор.

Он считает, что в то время в рамках молодёжной политики Россия боролась "с дедушкой Лимоновым и с дедушкой Прохановым", чьи прозрения сейчас являются вектором российской идеологии.

Ранее Захар Прилепин объяснил, что за люди живут на Украине.

* внесён Минюстом РФ в реестр СМИ — иностранных агентов в мае 2022 года.

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