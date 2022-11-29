В больницах Швейцарии нет антисептиков для дезинфекции инструментов

Инспекторы из института Swissmedic обнаружили, что в ряде клиник Швейцарии наблюдаются серьёзные проблемы с дезинфекцией медицинских инструментов. Примерно в восьми из 20 проинспектированных швейцарских больниц нарушены нормы санитарии.

Например, в одной из них можно было увидеть, как стерильные эндоскопы лежали рядом с только что использованными хирургическими скальпелями.

Причина гигиенических упущений тривиальная: просто не хватает денег и квалифицированного персонала. К примеру, чтобы привести в порядок муниципальный госпиталь в кантоне Во и возобновить там проведение операций, нужно вложить 800 тысяч швейцарских франков, пишет Telegram-канал "Папочка канцлера".