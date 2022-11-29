Инспекторы из института Swissmedic обнаружили, что в ряде клиник Швейцарии наблюдаются серьёзные проблемы с дезинфекцией медицинских инструментов. Примерно в восьми из 20 проинспектированных швейцарских больниц нарушены нормы санитарии.
Например, в одной из них можно было увидеть, как стерильные эндоскопы лежали рядом с только что использованными хирургическими скальпелями.
Причина гигиенических упущений тривиальная: просто не хватает денег и квалифицированного персонала. К примеру, чтобы привести в порядок муниципальный госпиталь в кантоне Во и возобновить там проведение операций, нужно вложить 800 тысяч швейцарских франков, пишет Telegram-канал "Папочка канцлера".
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