"ОК" добавили функцию восстановления доступа к аккаунту по фото и жестам

Социальная сеть "Одноклассники" разрешила пользователям восстанавливать доступ к аккаунту при выполнении задания с жестами. По словам представителей компании, это нововведение позволит достичь цели в два раза быстрее.

"Быстрое восстановление стало возможным благодаря использованию собственных технологий "ОК" на базе нейросетей, которые повышают точность обработки фотографий и заметно сокращают время всего процесса", — объяснили в корпорации.

Как отметили в соцсети, в прошлом люди должны были фотографировать себя с кодом из чата или на фоне диалога с оператором. Сейчас достаточно показать нужный жест. При этом задание генерируется только во время восстановления. Полученные снимки соцсеть не хранит, сразу удаляет.

"ОК" стали первой соцсетью, которая предложила пользователям с помощью технологии распознавания лиц и жестов восстанавливать доступ к профилю", — заключили в компании.

Ранее "Одноклассники" провели опрос и выяснили, что 87% пользователей готовы помочь жертвам домашнего насилия.

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