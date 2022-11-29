Прилепин о населении Украины: Хохлы — это такие же русские, только хохлы

Писатель Захар Прилепин объяснил, что за люди живут на Украине — русские, которых "временно заморочили", или хохлы.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" привёл две противоположные точки зрения. Одни россияне уверены, что на Украине живут "наши люди", другие утверждают, что "никаких наших там нет", поэтому жалеть там некого.

Прилепин отметил, что в Северодонецке и в Попасной "нас встречали как родню". Привёл он в пример и жителей Херсона, которые уехали в Россию, оставив свои дома.

"Они чьи? Наши? Если вы не были в Купянске, в Изюме, в Балаклее, так я вам скажу: и там также — половина, а то и две трети — наши люди. И часть из них, увы, жизнь положили за то, чтоб нашими быть. И умерли они нашими", — объяснил Прилепин.

Вспомнил литератор и о результатах референдума с голосами за присоединение к РФ.

"Да, не спорим: осатанелых, желающих погибели всем москалям, там великое множество", — объяснил общественный деятель.

Писатель объяснил, почему украинцы до сих пор не свергли свою власть.

"А чего вы не свергли Горбачёва? Не спихнули Ельцина?" — задаёт вопросы Прилепин.

Член партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" не исключает, что "наших" на Украине может быть не менее 15 млн. человек.

"Они молчат и ждут. А если там нет наших — чего туда переться тогда? За что умирать?" — задаёт риторический вопрос литератор.

Прилепин призвал разобраться с этим вопросом "раз и навсегда".

"Хохлы — это такие же русские, только хохлы или они чужие и давно уже стали чужими, чуть ли не со времён Мазепы", — отметил писатель.

Он напомнил, что в своё время Россия воевала с якутами, башкирами, калмыками, татарами, чукчами, однако сейчас они уже "наши".

Ранее Захар Прилепин объяснил, почему либералы раньше поддерживали Владимира Путина.

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