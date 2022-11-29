У жителя Абакана было изъято более 5000 бутылок водки непонятного происхождения

У жителя Абакана сотрудниками правоохранительных органов было изъято более пяти тысяч бутылок водки неизвестного происхождения.

Как пишет newkhakasiya.online, водка хранилась в 5300 полулитровых бутылях в металлическом контейнере в дачах "Ташеба". Общая стоимость изъятой водки составила 1,2 миллиона рублей.

Продать нелегальный алкоголь абаканец собирался в соседнем регионе. Мужчине предъявлено обвинение в незаконном обороте алкоголя. Теперь незадачливого предпринимателя могут посадить на срок до пяти лет.

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