В Башкирии мужчину будут судить за убийство отца, совершённое в 2005 году

В Башкирии стали известны детали громкого преступления, которое было совершено ещё в 2005 году.

Как пишет mkset.ru, на тот момент 14-летний подросток поссорился с отцом, который начал отчитывать его за прогулы в школе, и в пылу выяснения отношений убил его топором. После этого мальчик закопал убитого в собственном огороде.

Три года спустя подросток признался в убийстве своей матери, однако та не стала заявлять на него в полицию, а убедила соседей и знакомых, что муж действительно уехал в неизвестном направлении из-за долгов.

Повзрослевший мальчик переехал в Санкт-Петербург, где попытался расправиться теперь уже со своей женой. После того, как он отсидел срок за покушение на убийство, мужчина в душевной беседе рассказал своему собутыльнику о совершённом 17 лет назад убийстве. Знакомый убийцы не стал молчать и сообщил о признании в полицию. Обвиняемый свою вину признал, и скоро предстанет перед судом.

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