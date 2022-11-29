Вильфанд: морозы пришли в РФ раньше на два месяца

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что морозы в Россию пришли на два месяца раньше обычного, а температурный режим в некоторых регионах будет в пределах самого холодного месяца в году.

"Погода в России будет опережать климатическое развитие на два месяца. Температура будет соответствовать самому холодному периоду года, а именно шестой пятидневке января. Осадков не ожидается в это время при антициклональном развитии", — приводит его слова URA.RU.

По словам метеоролога, нынешний антициклон сформировался над югом Западной Сибири.

Отмечается, что температура на Урале ниже нормы на 8-10 градусов. В Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областях и на Алтайском крае на 16 градусов ниже нормы.

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