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Мэрия Красноярска нашла подрядчика, который косит траву зимой за три млн рублей

Общество

В Красноярске мэрия нашла подрядчика, который оказывает услуги по покосу травы и сухостоя за три миллиона рублей. Об этом информирует prmira.ru.

В закупке, размещённой на портале, говорится, что ООО "Городовой" должен убирать лишнюю растительность до 31 декабря на территории Красноярска. Данные работы проводятся из соображений противопожарной безопасности, о чём сообщает департамент городского хозяйства.

Конкретные участки для покоса называют в МЧС. Также и горожане могут создать соответствующие заявки.

Напоминаем, что в Красноярске каждую зиму проходит покос растительности. В прошлом году стоимость данной услуги составила 3,8 миллионов рублей.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук
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