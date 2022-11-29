В иркутской больнице после приёма выписанной врачом таблетки умер младенец

Российские журналисты заявили, что в Иркутске скончался младенец, которому родители дали назначенную врачом половину таблетки. По данным СМИ, ребёнок попал в больницу с отравлением препаратами.

Как заявили в РЕН ТВ, за несколько дней до трагедии мама четырёхмесячного пострадавшего следовала указаниям медика. После употребления таблетки успокоительного малыш почувствовал себя плохо. Родители вызвали "скорую". Младенец умер в больнице.

Ранее сообщалось, что в Казани судят предполагаемого убийцу пятилетней девочки с детским церебральным параличом.

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