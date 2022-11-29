Российских пенсионеров хотят освободить от уплаты имущественного налога

Российским пенсионерам могут смягчить налоговое бремя, если в собственности у гражданина есть два дома, один из которых — дача.

Обращение направлено в аппарат правительства РФ и на проработку в Минфин.

"Ключевое слово в таком вопросе, конечно, за правительством, которое обеспечивает бюджетную сбалансированность. Но вряд ли реализация предложения ляжет серьёзным бременем на бюджет", — пояснили "Известиям" в комитете ГД РФ по строительству и ЖКХ.

Инициаторами такого предложения стали специалисты федеральной компании "Этажи". Как пояснили изданию представители партии ЛДПР в Госдуме РФ, парламентарии высоко оценили предложение и намерены его поддержать.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.